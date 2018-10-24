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Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.36'da Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin merkez üssünün Dalaman ilçesine 27 kilometre mesafede olduğu ve yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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