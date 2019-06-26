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Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.16'da Akdeniz'de 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Sarsıntının, Akdeniz'in yaklaşık 14 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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