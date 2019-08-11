Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- AA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 15.35'te 4 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Depremin 6,6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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