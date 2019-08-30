Akdeniz´de 4.0 büyüklüğünde deprem
AKDENİZ'de Adana´nın Karataş ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- DHA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Adana'nın Karataş ilçesinin 25.34 kilometre açıklarında saat 01.15´te Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem denizin 18 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin büyüklüğünü 3.9, derinliğini ise 11.7 olarak tespit etti.
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