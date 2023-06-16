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Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem!

Akdeniz'de Girit Adası açıklarında saat 18.28'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

16 Haziran 2023 Cuma 18:45 - Güncelleme:
Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.28'de Girit Adası'nın güney doğusu açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 5,93 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 371 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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