Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesinin 222 kilometre açığında 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin yaklaşık 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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