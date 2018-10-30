Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- AA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.25'te Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin merkez üssünün Dalaman ilçesine 25 kilometre mesafede olduğu ve 6,3 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.