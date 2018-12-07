Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.25'te Akdeniz'in 40,20 kilometre derinliğinde, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Özellikle Muğla'nın Datça ilçesinde hissedilen deprem, hasara yol açmadı.
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