Antalya açıklarında deprem

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 12.09'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı, Akdeniz'in 32,69 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Deprem Antalya kent merkezinin yanı sıra Mersin'de de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 4, 2024
Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Akdeniz -[58.86 km]Gazipaşa (Antalya)
Tarih:2024-12-04
Saat:12:09:10 TSİ
Enlem:35.88778 N
Boylam:31.82556 E
Derinlik:32.69 km
Detay:https://t.co/XZhG3fs0V8@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi