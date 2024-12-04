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Antalya açıklarında deprem

Akdeniz'de Antalya Gazipaşa açıklarında 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

4 Aralık 2024 Çarşamba 12:20 - Güncelleme:
Antalya açıklarında deprem
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 12.09'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı, Akdeniz'in 32,69 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Deprem Antalya kent merkezinin yanı sıra Mersin'de de hissedildi.

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