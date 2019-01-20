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Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem

AFAD depremin büyüklüğünü 4,7 olarak duyurdu. Deprem Marmaris'in 90 kilometre açığında meydana geldi.

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 AFAD depremin büyüklüğünü 4,7 olarak duyurdu. Deprem Marmaris'in 90 kilometre açığında meydana geldi.

İlk anayasa: Teşkilat-ı Esasiye - Tarihte bugün 20 Ocak 1921

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