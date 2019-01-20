Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem
AFAD depremin büyüklüğünü 4,7 olarak duyurdu. Deprem Marmaris'in 90 kilometre açığında meydana geldi.
AFAD depremin büyüklüğünü 4,7 olarak duyurdu. Deprem Marmaris'in 90 kilometre açığında meydana geldi.
AFAD depremin büyüklüğünü 4,7 olarak duyurdu. Deprem Marmaris'in 90 kilometre açığında meydana geldi.
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