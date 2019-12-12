Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- AA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.05'te Girit Adası'nın güney doğusu açıklarında 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği tespit edildi.
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