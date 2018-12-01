Akdeniz'de ormanlık alanlar 2010-2015 arasında yüzde 2 artış gösterdi

Gıda ve Tarım Örgütünce (FAO) hafta içi yayımlanan raporda, artış gösteren Akdeniz orman alanlarını giderek bozulduğu ve iklim değişikliği, nüfus artışı, orman yangınları ve su kıtlığı tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

FAO yetkililerinden Hiroto Mitsugi, "Orman bozulmasına karşı daha fazla mücadele göstermedikçe, 31 ülke ve 3 kıtadan 500 milyondan fazla kişi yakında çok çeşitli ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlarla karşı karşıya gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Raporda, Akdeniz’deki orman alanının 2000 ile 2015 arasında 8 milyon hektar artış gösterdiğine işaret edildi.

Rapora göre, 1990 ve 2015 arasında en büyük orman alanı kaybı Portekiz, Bosna Hersek ve Arnavutluk'ta yaşandı.

Akdeniz ormanlarındaki hayvan ve bitki türlerinin yüzde 16'sının neslinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunun vurgulandığı raporda, her yıl 400 bin hektardan fazla ormanlık alanın yandığına işaret edildi.

Raporda, Akdeniz ormanlarındaki 340 hayvan ve bitki türünün neslinin yok olma tehdidi altında olduğu belirtilerek, İspanya, İtalya, Yunanistan, Türkiye ve Fas'taki ormanların en fazla tehdit altındaki türlere sahip olduğunun altı çizildi.

Akdeniz ülkelerinin orman alanı 88 milyon hektar ve küresel ormanlık alanının yüzde 2'sini oluşturuyor.

Bölgenin kuzeyinde çok az demografik değişim yaşanırken, güneydoğusundaki hızlı nüfus artışının aşırı tahribata yol açtığının aktarıldığı raporda, Akdeniz'in kuzeyindeki orman tahribatının çoğunlukla kara terkleri ve yangınlar, güneydoğusundaki ormanların ise aşırı yakacak odun kullanımı, aşırı otlatma ve artan nüfus nedeniyle bozulduğu bildirildi.

İklim değişikliğinin, tüm Akdeniz ormanları için en önemli tehdit olmaya devam ettiğinin bildirildiği raporda, yükselen sıcaklıklar, düzensiz yağışlar ve uzun süren kuraklığın, gelecek yıllarda ormanların ve ağaç örtüsünü ve dağılımını önemli ölçüde değiştireceği uyarısı yapıldı.

Akdeniz nüfusu 1960 ile 2015 arasında iki katına çıkarak 537 milyona ulaştığına dikkat çekilen raporda, bu sayının 2050 yılında 670 milyona çıkacağı tahmin edildiği ifade edildi.

Raporda aralarında Türkiye’nin de olduğu 27 ülke yer aldı.

Muhabir : Zehra UlucakYayınlayan : Evren Aydoğan 16:12 01/12/18