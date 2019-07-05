Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Akdeniz'de Richter ölçeğine göre, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Akdeniz'de, Richter ölçeğine göre, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

  • DHA
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Akdeniz'de Richter ölçeğine göre, 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin saat 17.19'da, 6.53 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi. 

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