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Akdeniz'de şiddetli deprem

AFAD, saat 08.32'de Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem Antalya'da da şiddetli şekilde hissedildi.

AA19 Ekim 2021 Salı 08:47 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 09:18
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ANTALYA (AA) - Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 08.32'de Akdeniz'de kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 36,10 kilometre derinliğinde, 6 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssünün Antalya'nın Kaş ilçesinin 189,11 kilometre açığında olduğu belirlendi

Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, AA muhabirine, kendisinin de depremi hissettiğini söyledi.

Şu ana kadar kendilerine herhangi bir ihbar gelmediğini belirten Yazıcı, "Bize gelen herhangi bir olumsuzluk yok. İlçedeki uzak mahalleler ve yayla yerleşimleriyle de irtibat halindeyiz." dedi.

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