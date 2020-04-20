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Güncel

Akdeniz'de tehlikeli kapışma saniye saniye kaydedildi... Birbirlerine 25 metre yaklaştılar!

Akdeniz semalarıda kağışma devam ediyor. Geçtiğimiz çarşamba günü ABD donanması, bir SU-35 savaş uçağının Akdeniz üzerinde uçan Amerikan keşif uçağı P-8A'ya sekiz metre kadar yaklaştığını duyurmuştu. ABD donanması bugün yatığı açıklamada ise yine bir rus uçağının keşif uçağı P-8A'ya 2 metreye kadar yaklaştığını duyurup, o görüntüleri paylaştı.

star.com.tr20 Nisan 2020 Pazartesi 00:26 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 00:32
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ABD Donanması, bir Rus savaş uçağının Amerikan P-8A keşif uçağına Akdeniz’de önleme yaptığını açıkladı.

Donanmadan yapılan açıklamada, "Son Dakika: Akdeniz üzerindeki uluslararası hava sahasında uçan ABD donanmasına ait P-8 keşif uçağına güvensiz bir Rus müdahalesi daha! Rus uçakları her iki mürettebatı da tehlikeye sokarak P-8'e 25 metreye kadar yakınlaştı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, önlemenin uluslararası sularda yapıldığı ve Rus pilotun sorumsuzca hareket ettiği kaydedildi.

Geçtiğimiz çarşamba günü yapılan açıklama, P-8A uçağının büyük bir türbülansa maruz kaldığı önlemenin yaklaşık 42 dakika sürdüğü bildirilmişti.

Moskova yönetimi ise, haberin duyulmasından sonra yaptığı açıklamada, Akdeniz'deki kapışmanın ardından bir Amerikan F-35 jetinin Suriye'deki Rus üslerinin üzerinde uçtuğunu duyurmuştu.

star.com.tr

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