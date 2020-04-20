Akdeniz'de tehlikeli kapışma saniye saniye kaydedildi... Birbirlerine 25 metre yaklaştılar!

ABD Donanması, bir Rus savaş uçağının Amerikan P-8A keşif uçağına Akdeniz’de önleme yaptığını açıkladı.
Donanmadan yapılan açıklamada, "Son Dakika: Akdeniz üzerindeki uluslararası hava sahasında uçan ABD donanmasına ait P-8 keşif uçağına güvensiz bir Rus müdahalesi daha! Rus uçakları her iki mürettebatı da tehlikeye sokarak P-8'e 25 metreye kadar yakınlaştı." ifadesine yer verildi.
BREAKING: Another unsafe #Russian ���� intercept of ���� @USNavy P-8 in international airspace above #Mediterranean Sea! The Russian aircraft got within 25 feet of the P-8, putting both crews in harm’s way. We expect nothing less than professional & safe interactions!@USEmbRuPress pic.twitter.com/gDdcQQRkOi— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) April 19, 2020
Açıklamada, önlemenin uluslararası sularda yapıldığı ve Rus pilotun sorumsuzca hareket ettiği kaydedildi.
Geçtiğimiz çarşamba günü yapılan açıklama, P-8A uçağının büyük bir türbülansa maruz kaldığı önlemenin yaklaşık 42 dakika sürdüğü bildirilmişti.
Moskova yönetimi ise, haberin duyulmasından sonra yaptığı açıklamada, Akdeniz'deki kapışmanın ardından bir Amerikan F-35 jetinin Suriye'deki Rus üslerinin üzerinde uçtuğunu duyurmuştu.
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