Akdeniz'de tehlikeli kapışma saniye saniye kaydedildi: Birbirlerine 25 feet yaklaştılar

star.com.tr 20 Nisan 2020 Pazartesi 00:26 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 07:34

ABD Donanması, bir Rus savaş uçağının Amerikan P-8A keşif uçağına Akdeniz’de önleme yaptığını açıkladı.

Donanmadan yapılan açıklamada, "Son Dakika: Akdeniz üzerindeki uluslararası hava sahasında uçan ABD donanmasına ait P-8 keşif uçağına güvensiz bir Rus müdahalesi daha! Rus uçakları her iki mürettebatı da tehlikeye sokarak P-8'e 25 feet kadar yakınlaştı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, önlemenin uluslararası sularda yapıldığı ve Rus pilotun sorumsuzca hareket ettiği kaydedildi.

Geçtiğimiz çarşamba günü yapılan açıklama, P-8A uçağının büyük bir türbülansa maruz kaldığı önlemenin yaklaşık 42 dakika sürdüğü bildirilmişti.

Moskova yönetimi ise, haberin duyulmasından sonra yaptığı açıklamada, Akdeniz'deki kapışmanın ardından bir Amerikan F-35 jetinin Suriye'deki Rus üslerinin üzerinde uçtuğunu duyurmuştu.

star.com.tr