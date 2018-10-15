Akdeniz'de Yunan gasbı

İyon Denizi ve Girit Adası’nın güneyinde bulunan alanı 2011 yılında sismik araştırma sahası ilan eden Yunanistan, Libya’nın iç karışıklık nedeniyle itiraz etmemesi üzerine daha ileri bir adım atarak 2014’te bu bölgede hidrokarbon araştırma ihaleleri açtı.

GİRİŞİM FİİLİ DURUM

Uzmanlar, Yunanistan’ın yaptığı bu girişimlerin, fiili durum meydana getirerek Libya’nın deniz alanlarını kendi adına tescil ettirmeye yönelik bir adım olduğuna dikkat çekti. Oldu bitti ile Yunanistan’ın normalde Libya’ya ait olacak asgari 39.000 kilometrekarelik deniz alanını sahiplendiği ifade edildi. Gasp edilen bölgenin Libya’nın bu kısımdaki Münhasır Ekonomik Bölge’lerde (MEB) yaklaşık üçte birini oluşturduğu belirtildi.

HUKUKA AYKIRI

Uluslararası sözleşmeler ve mahkeme kararları; sınırların belirlenmesinde esas alınan hakkaniyet ilkesine aykırı sonuç üreten hiçbir yöntem hukuken kabul edilmiyor. BM Uluslararası Adalet Divanı kararlarında, sınırlandırmada anakara kıyılarının esas olduğuna dair birçok karar bulunuyor. Öte yandan kıta sahanlığı ve MEB sınırlandırılmasında adalara (Girit gibi), özelliklerine ve konumlarına bağlı olarak ya hiç etki tanınmıyor ya da sınırlı etki tanınıyor.

Uzmanlar, bu nedenle Doğu Akdeniz’de hukuka uygun bir sınırlandırmanın Türkiye ile Libya’nın anakaraları arasında yapılması gerektiği görüşünde. Türkiye ve Libya’nın geçmişte bu konuda görüşmelere başladığı ancak Libya’da yaşanan siyasi gelişmeler nedeniyle anlaşma imzalanamadığı öğrenildi.

ARNAVUTLUK’TA DA AYNI

Uzmanlar, Yunanistan’ın benzer yöntemlerle Arnavutluk’un deniz alanlarını da gasp etmeye çalıştığını hatırlattı. Bu girişimin Türkiye’nin Arnavutluk makamlarını bilgilendirerek farkındalık oluşturması neticesinde sonuçsuz kaldığı kaydedildi. Arnavutluk’un Adriyatik’teki sahalara itiraz etmesi sonrasında buradaki faaliyetlerini askıya alan Yunanistan, bu kez de Girit güneyindeki sahaları ön plana çıkartarak burada zengin doğalgaz kaynakları olduğuna dair açıklamalar yapıyor.

KARŞILIKLI KIYISI VAR

Yaycı makalesinde, Marmaris-Fethiye- Kaş kıyıları ile Libya’nın Derne-Tobruk-Bordiye kıyılarının “karşılıklı kıyı” olduğuna vurgu yapıldı. Makalede, “Uluslararası hukuka göre, karşılıklı kıyıları bulunan Libya ve Türkiye’nin hakkaniyet ölçüleri çerçevesinde bir an evvel deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşması yapması her iki ulusun menfaatinedir” denildi.