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Akdeniz'de zulmün bilançosu: Binlerce göçmen hayatını kaybetti

Ülkelerini terk edip umuda yolculuk için topraklarından kopararak Batı ülkelerine doğru göç eden düzensiz göçmenlere Yunanistan'ın zulmü sürüyor. Konuya ilişkin Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Akdeniz şubesi, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısının son 9 yılda yaklaşık 25 bin olduğu bildirdi.

AA3 Ekim 2022 Pazartesi 19:40 - Güncelleme:
Akdeniz'de zulmün bilançosu: Binlerce göçmen hayatını kaybetti
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İtalya'nın Lampedusa adası açıklarında, 3 Ekim 2013'te 9'u çocuk, 83'ü kadın, 368 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği felaketin üstünden 9 yıl geçmesine karşın Akdeniz'de, Afrika'dan Avrupa'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenler bu tehlikeli yolculukta can vermeye devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Akdeniz şubesi, yaptığı açıklamada, Akdeniz'in orta kesiminde yaşanan ilk büyük felaketlerden biri olan hadisenin üstünden geçen 9 yılda hayatını kaybeden göçmenlerin sayısının yaklaşık 25 bin olduğunu açıkladı.

IOM, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) gibi uluslararası kuruluşların verilerine göre, söz konusu felaketten bu yana ölen yaklaşık 25 bin göçmenden 20 bini Orta Akdeniz güzergahındaki kazalarda yaşamını yitirdi.

Akdeniz'de sadece bu yılın geride kalan döneminde 1400 kişinin öldüğü ya da kaybolduğu belirtildi. Bunların yüzde 84'ü yine Akdeniz'in orta kısmında "tehlikeli" göç güzergahında Avrupa'ya ulaşmak isterken can verdi.

Diğer yandan, İtalya İçişleri Bakanlığının verilerine göre, 1 Ocak - 3 Ekim tarihleri arasında İtalya'ya deniz üzerinden ulaşan düzensiz göçmen sayısı 72 bin 252 oldu. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 47 bin 726 olarak açıklanmıştı.

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