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Akhisarspor küme düştü

Spor Toto Süper Lig'de 2012-2013 sezonundan bu yana mücadelesini sürdüren Akhisarspor, Fenerbahçe'ye 2-1 yenilerek bitime 2 hafta kala lige veda etti.

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Ligde 32. haftaya 25 puanla son sırada giren Akhisarspor, Fenerbahçe karşısında sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'ye karşı biri Türkiye Kupası finali olmak üzere 4 maçtır yenilmeyen Akhisarspor, bu sefer rakibine mağlup oldu.

Bu sonuçla ligde kalma şansı kalmayan Akhisarspor, gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek.

Geçen yıl Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan ve sezona teknik direktör Safet Susic yönetiminde TFF Süper Kupa'yı kazanarak başlayan Akhisarspor, ligde istediği sonuçları alamadı. Susic'le yollarını ayırdıktan sonra ligde Cem Kavçak yönetiminde 1 maça çıkan yeşil-siyahlı ekipte daha sonra Cihat Arslan takımın başına getirildi.

Arslan'la da yollarını ayıran Akhisarspor, tekrar Kavçak'la çalışmaya başladı.

2012-2013'ten bu yana Süper Lig'deydi

2010-2011 sezonunda son haftalarda 1. Lig'de kalmayı başaran Akhisarspor, 2011-2012 sezonunda teknik direktör Hamza Hamzoğlu yönetiminde Süper Lig vizesi aldı.

Süper Lig'de mütevazı kadrolarıyla başarılı sonuçlara imza atan yeşil-siyahlı ekip, 2012-2013'ten beri kesintisiz olarak Süper Lig'deki mücadelesinin ardından bu sezon Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde de temsil etmişti.

Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'yı kazanan Akhisarspor, bu sezon da Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi. Yeşil-siyahlı ekip, finalde Galatasaray'la 15 Mayıs Çarşamba günü Sivas'ta karşılaşacak.

Ligden düşmeyenler

Akhisarspor'un yanı sıra bu sezon Süper Lig'de yer alan takımlardan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile 2. sezonunu geçiren Evkur Yeni Malatyaspor ligden hiç düşmemişti.

Süper Lig'de ilk kez bu sezon mücadele eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, küme düşme hattında bulunuyor.

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