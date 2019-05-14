Akhisarspor kupayla veda etmek istiyor

Futbol liglerinde 2007-2008 sezonunun bitiminde TFF 3. Lig'den 2. Lig'e yükselen Akhisarspor, 2009-2010 sezonundaki performansıyla da 1. Lig vizesi aldı. 2011-2012 sezonunda 1. Lig'den Süper Lig'e çıkmayı başaran yeşil-siyahlı takım, 2012-2013'ten bu yana mütevazı bütçelerle Süper Lig'deki mücadelesini sürdürdü.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi yenerek kupaya uzanan Ege temsilcisi, bu sezon başında da Galatasaray'ı geçerek TFF Süper Kupa'yı kazandı.

Ligin 32. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olarak bitime 2 hafta kala Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen ilk ekip olan Akhisarspor, 15 Mayıs'ta Sivas'ta oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçında ligin şampiyonluk adayı Galatasaray ile karşılaşacak. Ege temsilcisi finalde güçlü rakibine karşı unvanını koruyup Spor Toto 1. Lig'e kupayla gitmeyi hedefledi.

"Geçen sene biz kazandık, tekrarlamak istiyoruz"

Akhisarspor Teknik Sorumlusu Cem Kavçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeyi 7 yıldır gururla temsil ettikleri ligden düştükleri için büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

Bu durumdan gereken dersleri almaları gerektiğini ifade eden Kavçak, "Gelecek sezona daha fazla umutla bakmamız gerekiyor. Kendi kendimizi tartmamız gerekiyor. Şimdi bir kupa maçımız var. Galatasaray gibi iyi bir takıma karşı oynayacağız. Biz bu kupayı kazanıp taraftarımızı az da olsa mutlu etmek istiyoruz. Geçen sene biz kazandık, tekrarlamak istiyoruz. İnşallah bunu da başaracağız." diye konuştu.

Kavçak, final maçlarında favori tarafın olmadığına dikkati çekerek, "Bu yüzden finallerde ne olacağı belli olmuyor. Her iki takımın da şansı yüzde 50. Galatasaray'a karşı bir şansımız var, kazanıyoruz. Hedefimiz kazanmak, hem kupa geliriyle kulübümüzü maddi açıdan rahatlatmak hem de taraftarlarımızı bir nebze olsun mutlu etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ligden düştüğümüz için buruk bir sevinç olacak"

Akhisarsporlu futbolcu Güray Vural da kendileri adına zor geçen sezonun sonunda moral bulabilmek için Galatasaray karşısına Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak için çıkacaklarını dile getirdi.

Akhisar'a kupa ile moral vermek istediklerini kaydeden Güray, "Sonuçta iki senedir final oynuyor bu takım. İnşallah bu sezonu kupayla kapatmak istiyoruz. Ligden düştüğümüz için buruk bir sevinç olacak bizim için ama elimizden geleni yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

1970 Akigo Taraftarlar Derneği Başkanı Cumhur Özkaynak da Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmayı ümit ettiklerini belirterek, "İnşallah Türkiye Kupası'nı alırız ve oradan gelecek gelirle önümüzdeki sene yeniden çıkarız." dedi.