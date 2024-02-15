Akif Kemal Akay'dan istifa sonrası yaylım ateşi: CHP'nin kimliği kayboldu

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), geçtiğimiz günlerde yerel seçim için kalan ilçelerde aday ismi belirleyip parti meclisine (PM) sundu. Adana'nın Seyhan ilçesinde Akay'ın yerine Oya Tekin aday gösterildi. Seyhan Belediye Başkanı CHP'li Akif Kemal Akay ise partisinden istifa ettiğini duyurdu.

"TÜRKİYE'NİN EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİM, ADAY GÖSTERİLMEDİM"



İstifasının ardından Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay açıklamalarda bulundu. Başkan Akay, "İstifa süreciyle ilgili birkaç kısım var. Asla koltuk sevdalısı değilim. Son seçimde aday adayı olmadan aday oldum. Kendileri bana teklif getirdi ve aday oldum. Bu süre içerisinde çok ciddi işler başardık. Bu başardığımız işler parti felsefesine uygun işlerdi. Bugüne kadar bana partim ne öğrettiyse onu yaptım. 55 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyim ve başka hiçbir partiye üye olmadım" ifadelerini kullandı.

"ADAY GÖSTERİLMEDİĞİMİ GAZETEDEN OKUMAMALIYDIM"



CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in adaylık sürecinde 'Kamuoyu yoklaması' ile adayların belirleneceğini beyan etmesine rağmen vaatlerin yerine getirilmediğini söyleyen Akay, "3 defa kamuoyu araştırması yapıldı ve Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı seçildim. Ancak aday gösterilmedim. Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunda oturan ya da oturduğu düşünen kişinin tamamen Atatürk'ün davranış biçimiyle hareket etmesi lazım. Atatürk, düşmanına bile nezaketle yaklaşan birisiydi. Ben aday gösterilmediğimi gazeteden okumamalıydım. Bir atama yapılıyor ve burada oturan kişi hiç hesaba katılmıyor" dedi.

"PROJELERİMİZ VARDI, PROJELERİMİZİ DE TAMAMLAMAMIZ LAZIM"



CHP'nin fıtratından ayrıldığını aktaran Akay, "Bu benim tanıdığım Cumhuriyet Halk Partisi değil. Maalesef var olan yönetim gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'ni tanımıyor ve bilmiyor. Şuandaki yapı bunun üzerine kurulu. İstifa beni çok fazlasıyla üzerdi ancak ş uanda sadece üzüntüm Cumhuriyet Halk Partisi'nin kimliğinin kaybolması. Bu kimliği kaybolmuş yapı üstünde benim bulunmamın çok fazla anlamı yok. Ben 55 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyim ancak ailem 500 yıllık Adanalı. Benim bütün ailem Adanalı. Adana yıllardır ihmal edilen bir şehir. Adana'nın ihmal edilen kısmını en azından onarabildiğim ölçüde onardım ve o şekilde çalışmalara başladım. Çok sayıda yeni hizmetler sunduk. Belirli hizmetlerimizde başladı ve devam etmesi lazım. Projelerimiz vardı, projelerimizi de tamamlamamız lazım" diye konuştu.

Öte yandan, Akif Kemal Akay, Seyhan Belediye Başkanı adayı olduğunu, seçime bağımsız veya başka bir partiyle katılmak için görüşmelerin sürdüğünü aktardı.