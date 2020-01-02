Akıl almaz hırsızlık: Vinç ile gelip 200 bin liralık kazıcıyı almış

Atakan Şen 02.01.2020 11:05 - Güncelleme: 02.01.2020 11:05

Kemalpaşa Yiğitler Mahallesi'nde devam eden Yiğitler Barajı şantiyesinde bulunan 200 bin lira değerinde kazıcı, kimliği belirsiz tarafından çalındı. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Kemalpaşa Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipleri, şantiye güzergahındaki güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına alırken, araçların satılma ihtimaline karşı ise ilçede ve çevre ilçelerde faaliyet gösteren vinç işletmeleri ile görüşme yaptı. Kamera görüntülerinde, 27 Aralık günü, 35 AR 9475 plakalı vinç ile gelen şahsın, kazıcıyı vince yükleyip götürdüğü belirlendi. Jandarma ekipleri, detaylı araştırma sonucu, şüpheli şahsın A.Ö. olduğunu belirledi. Kemalpaşa Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları operasyonla şüpheli A.Ö.'yü yakalarken, çıkarıldığı mahkemece şüpheli tutuklandı. çalınan kazıcı ise bulunarak, şantiyeye teslim edildi.

