İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9578
  • EURO
    6,6848
  • ALTIN
    291.145
  • BIST100
    115378
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Akıl almaz hırsızlık: Vinç ile gelip 200 bin liralık kazıcıyı almış
Güncel

Akıl almaz hırsızlık: Vinç ile gelip 200 bin liralık kazıcıyı almış

İzmir'in Kemelapaşa ilçesinde, baraj şantiyesinde bulunan 200 bin lira eğerindeki kazıcıyı vinç ile çalan hırsız, kazıcıyı yükleyiciye bindirip götürdü. Jandarmanın detaylı takibi sonrası, hırsız yakalanırken araçlar ele geçirildi.

Atakan Şen02.01.2020  11:05 - Güncelleme: 02.01.2020  11:05
Kemalpaşa Yiğitler Mahallesi'nde devam eden Yiğitler Barajı şantiyesinde bulunan 200 bin lira değerinde kazıcı, kimliği belirsiz tarafından çalındı. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Kemalpaşa Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipleri, şantiye güzergahındaki güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına alırken, araçların satılma ihtimaline karşı ise ilçede ve çevre ilçelerde faaliyet gösteren vinç işletmeleri ile görüşme yaptı. Kamera görüntülerinde, 27 Aralık günü, 35 AR 9475 plakalı vinç ile gelen şahsın, kazıcıyı vince yükleyip götürdüğü belirlendi. Jandarma ekipleri, detaylı araştırma sonucu, şüpheli şahsın A.Ö. olduğunu belirledi. Kemalpaşa Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları operasyonla şüpheli A.Ö.'yü yakalarken, çıkarıldığı mahkemece şüpheli tutuklandı. çalınan kazıcı ise bulunarak, şantiyeye teslim edildi.

Papa Francis, elini bırakmayan kadına tepki gösterdi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Eskiden devlet başkanı kadar güçlüydü'
'Eskiden devlet başkanı kadar güçlüydü'

'Eskiden devlet başkanı kadar güçlüydü'

Askeri toplantıda dikkat çeken ayrıntı!
Askeri toplantıda dikkat çeken ayrıntı!

Askeri toplantıda dikkat çeken ayrıntı!

FETÖ'nün gizli istihbarat üssü deşifre oldu
FETÖ'nün gizli istihbarat üssü deşifre oldu

FETÖ'nün gizli istihbarat üssü deşifre oldu

Günde en fazla 5 kilo yakalayabiliyorlar, kilosu 80 TL
Günde en fazla 5 kilo yakalayabiliyorlar, kilosu 80 TL

Günde en fazla 5 kilo yakalayabiliyorlar, kilosu 80 TL
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.