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Akılalmaz define planı! 750 yıllık caminin yanında ev tutup tünel kazdı

İzmir'in Menemen ilçesinde, 6 ay önce kiraladığı evin altından tünel kazarak 750 yıllık caminin altında define aramak isteyen kişi, polis tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

IHA16 Şubat 2022 Çarşamba 17:27 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 17:27
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Akılalmaz olay, Menemen ilçesi Cam-i Kebir Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede kaçak kazı yapıldığı yönünde bilgi alan Menemen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ihbar edilen söz konusu evin etrafından çalışma başlattı. Şüphe üzerine eve baskın yapan ekipler, R.K (52) isimli kişiyi evin bir odasında kazı yaparken suçüstü yakaladı.

CAMİNİN YANINDA 6 AY ÖNCE EV TUTMUŞ, CAMİYE DOĞRU TÜNEL KAZIYORMUŞ

Şahıs gözaltına alınırken, polis ekipleri evde detaylı inceleme yaptı. Yapılan incelemede, evin 750 yıllık Ulu Camii'ne yakın olduğu için şahıs tarafından 6 ay önce kiralandığının bilgisine ulaşıldı. Camiye ulaşmak ve altında define aramak için evin bir odasından tünel kazıldığını tespit eden ekipler, tünelin caminin altına doğru ilerlediğini belirledi.

Gözaltına alınan R.K hakkında işlem başlatılırken, şüphelinin işlemleri emniyette devam ediyor.

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