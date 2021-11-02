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Akılalmaz olay! Adana Havalimanı'nda bir grup, piste inen uçağın önüne çıktı

Adana Havalimanı'na inen yolcu uçağının önüne çıkan bir grup, güvenlik görevlileri tarafından dağıtıldı. Polis ekiplerinin de mühadele ettiği grupta, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

DHA2 Kasım 2021 Salı 13:37 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 13:37
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Olay, saat 11.00 sıralarında Adana Havalimanı'nda meydana geldi. İddiaya göre aprona nasıl girdikleri bilinmeyen bir grup, piste iniş yapan yolcu uçağının önüne çıktı.

Kalabalığı fark eden pilot, uçağı aniden durdurdu.

Güvenlik güçleri, gruba müdahale bulundu. Polis ve güvenlik görevlilerini görüp, kaçmaya çalışan gruptaki bazı kişiler havalimanının farklı noktalarına dağıldı.

Gruptaki çok sayıda kişi gözaltına alındı. Öte yandan havalimanına iniş ve kalkışlar yaklaşık 1 saat 30 dakika boyunca durduruldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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