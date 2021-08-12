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Akılalmaz olay! Aydınlatma direklerinin kapaklarını çaldılar

İstanbul Sultangazi'de aydınlatma direklerinin elektrik kapakları çalındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

DHA12 Ağustos 2021 Perşembe 10:16 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 10:16
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Orhangazi Caddesi'nde bulunan yaklaşık 20 aydınlatma direğinin elektrik kapakları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Kapakların çalınmasıyla kabloların bir kısmı açıkta kaldı. Sultangazi Belediyesi yetkilileri durumu polise bildirdi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

"HOBİ HALİNE GETİRMİŞLER"

Cadde de esnaflık yapan Mehmet Zeki, "Bizimkiler para kazanmak için ne bulursa götürüyor. Bizim insanımız için para önemli değil. Yeter ki, alıp götürsün. Bunu yapanlar için artık bu hobi haline gelmiş. Bu bölgede devamlı yaşanan bir hırsızlık olayı. Duyarlılık yok bizde" dedi.

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