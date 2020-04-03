Akılalmaz olay! Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı, 'Konavirüslüyüm, hepinize bulaşsın' diyerek polise tükürdü

DHA 03 Nisan 2020 Cuma 11:44 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 11:44

Olay, saat 05.30 sıralarında, Konyaaltı ilçesine bağlı Sarısu Mahallesi'ndeki 10 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Emekli astsubay Ebubekir D. ile bir süredir birlikte yaşadığı belirtilen Rumen Karmen Volice arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine, Ebubekir D.'nin kendisini öldürmekle tehdit edip, silahla korkuttuğunu iddia eden Karmen Volice, odaya kapanarak, polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, Ebubekir D. ile konuşup, ikna etmeye çalıştı. Emekli asker, polise teslim olmayacağını belirterek, olay yerine askeri görevlilerin gelmesini istedi. Bunun üzerine olay yerine özel harekat ekipleri ile Konyaaltı Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler geldi. Binaya giren ekipler, yaklaşık 1 saat süren ikna çabalarının ardından Ebubekir D.'yi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülmek istenen Ebubekir D., ekip otosuna bindirileceği sırada "Ben koronavirüslüyüm" diyerek, tükürüp, küfretti. Ekip otosuna zarar veren Ebubekir D., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Rumen Karmen Volice'nin ifadesi de emniyette alındı.

Emekli astsubay Ebubekir D.'nin, 3 yıl önce kiraladığı evde Karmen Volice ile birlikte kalmaya başladığı, buraya da Marmaris'ten taşındığı belirtildi.