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Akılalmaz olay! Çocuğa otomobil kullandırdı

Çağlayan’da cadde üzerinde seyir halinde olan bir sürücü kucağına aldığı çocuğa direksiyonu tutturarak otomobil kullandırttı. Hem kendi hem de çocuğunun canını tehlikeye atan sürücü o anları sosyal medyada paylaştı.

İHA25.12.2019  09:37 - Güncelleme: 25.12.2019  09:38
Kağıthane Çağlayan Taşocağı Caddesi üzerinde önceki gün araçla seyir halinde olan bir sürücü, çocuğunu kucağına aldı. Trafikte bu şekilde seyreden sürücü bir süre sonra direksiyonu bırakıp çocuğuna tutturdu. Sürücü bu şekilde giderken ufak tutuşlar dışında direksiyona hiç müdahale etmedi. Direksiyon kontrolünü küçük çocuğa bırakan sürücü hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye attı. Dakikalarca çocuğa aracı kullandıran sürücüyü yanındaki kaydetti. Sorumsuz sürücü o anları sosyal medyada yayınladı.

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