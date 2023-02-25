Akılalmaz olay: Eski eşi sıcak suyla haşlayıp 'depremde oldu' dedi

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Avcılar köyünde yaşayan 25 yaşındaki Alev Altun, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 9 yıllık evliliğini 9 ay önce bitirdi. Altun, 4 ve 2 yaşındaki iki çocuğuyla Hatay'da depremi yaşadı. Evi ağır hasarlı hale gelince çocuklarıyla kız kardeşinin yanına yerleşti. Kuveyt'te berber olarak çalışan 37 yaşındaki eski eşi Savaş Altun da deprem nedeniyle Türkiye'ye döndü.

Eski eşi Alev Altun'a, "Barışalım, bizim ev hasar almadı, çocuklarımızla yaşayalım" dedi. Zor durumda olduğu için barışmayı kabul edip eski eşinin evine yerleşen Alev Altun, 19 Şubat gecesi korkunç bir acıyla uyandı. Üzerine sıcak su döken eski eşi Savaş Altun, "Dua et seni öldürmedim" dedikten sonra, çocuklarını ve cüzdanındaki 3 bin TL'yi de alıp kaçtı. Acılar içinde annesinin evine yürüyerek giden Alev Altun, komşuları tarafından hastaneye kaldırıldı. Eski eşi Savaş Altun ise çocukları ablasına bırakarak kaçmaya çalıştı. Polisin çalışmasıyla gözaltına alınan Savaş Altun ifadesinde, artçı sarsıntı nedeniyle eski eşinin üzerine sıcak su döküldüğünü ileri sürdü. Altun çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Çocuklar ise Alev Altun'un annesine teslim edildi. Hastane yatağında vücudunda oluşan birinci derece yanıklarla acı içinde yardım isteyen Alev Altun, "Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Çocuklarımla bir başıma kaldım. Lütfen yardım edin, çok çaresizim" dedi. Yaralı kadın Adana Şehir Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.