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Akılalmaz olay! Eski sevgilisinin eşini rehin aldı

Samsun'da Adem Y. (37), görüşmek için evine gittiği eski sevgilisi Elif D.'nin (39) eşi Abdullah D.'yi (30) bıçakla rehin aldı. Adem Y. eylemine son vermeyince polisin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

DHA2 Kasım 2021 Salı 16:22 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 16:22
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Olay, saat 12.00 sıralarında İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Adem Y., eski sevgilisi Elif D. ile görüşmek için evine gitti. Kapıyı Elif D.'in eşi Abdullah D. açtı. Abdullah D.'yi karşısında gören Adem Y., onu bıçakla rehin aldı. Bu sırada evde bulunan Elif D., pencereden bağırarak yardım istedi. Sesleri duyan komşuları polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Adem Y.'yi eylemine son vermesi için ikna etmeye çalıştı. Ancak Adem Y., bıçağı bırakıp teslim olmayınca polis operasyon düzenledi. Kapıyı kırarak içeri giren polis ekipleri, etkisiz hale getirdikleri Adem Y. gözaltına aldı.

olaydan yara almadan kurtulan Elif ve eşi Abdullah D. çifti ifadeleri alınmak üzerine Gazi Polis Merkezi'ne götürüldü.

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