İSTANBUL 19°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mayıs 2021 Pazartesi / 19 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4852
  • EURO
    10,3527
  • ALTIN
    519.515
  • BIST100
    1422.99
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Akılalmaz olay! Gelin-kayınpeder arasında 'mangalda tavuk' kavgası hastanede bitti
Güncel

Akılalmaz olay! Gelin-kayınpeder arasında 'mangalda tavuk' kavgası hastanede bitti

Adana'da marketten alınan tavukla mangal yapılmasını isteyen Mustafa Ö. (58), çıkan tartışmada gelini Emine Ö'yü (25) sopayla başından yaraladı. Emine Ö. de kayınpederi Mustafa Ö'yü göğsünden bıçakla ağır yaraladı. Emine Ö., tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Aile, Emine Ö.'den şikayetçi oldu.

DHA31 Mayıs 2021 Pazartesi 10:04 - Güncelleme: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 10:04
ABONE OL

Olay, dün saat 10.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi 72203 Sokak'ta meydana geldi. Marketten aldığı tavukla yemek yapmak için mutfağa giren Emine Ö.'nün yanına gelen kayınpederi Mustafa Ö., akşam yemeğinde mangal yapmasını istedi. Bu nedenle gelin ile kayınpeder arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Ö., bahçeden aldığı sopayla Emine Ö.'nün başına vurdu. Başından yaralanan Emine Ö. de mutfaktan aldığı bıçakla kayınpederini göğsünden ve karnından bıçakladı.

Evdeki diğer yakınları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılardan Mustafa Ö.'yü Seyhan Devlet Hastanesi'ne, gelini Emine Ö.'yü ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ameliyata alınan Mustafa Ö.'nün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Emine Ö., hastaneye girerken kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Emine Ö., tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Aile, Emine Ö.'den şikayetçi oldu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.