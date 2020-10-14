Akılalmaz olay! Gelin kayınpederini eterle bayıltıp soygun yapmaya kalktı

IHA 14 Ekim 2020 Çarşamba 10:54 - Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 13:23

Alınan bilgiye göre, olay Samandağ’ın Değirmenbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. M.O ve Z.O’nun evine yüzünde siyah kar maskesi bulunan şüpheli bir kişi girdi. M.O. ve Z.O’yu eterli pamuk ile bayıltmak istediği esnada uyanan ev sahipleri, şahsı yakalayamadı. Olayla ilgili inceleme başlatan Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığı, Olay Yeri İnceleme ve Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timlerinin yaptığı çalışmalarda ailenin komşuları S.K., alınan DNA testinin ardından eve giren hırsızın kendisi olduğunu itiraf etti. Şüpheli S.K sorgusunda, olayı M.R, evin gelini D.O. ve gelinin kardeşi M.A.U. tarafından planladıklarını söyledi. Zanlı, evin gelini D.O.’dan aldıkları anahtar ile eve girdiklerini ve amaçlarının evde bulunan 1 milyon 600 bin lirayı almak olduğunu belirtti. Şüpheliler S.K., M.R. ve D.O., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.