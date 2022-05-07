İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mayıs 2022 Cumartesi / 6 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,953
  • EURO
    15,8155
  • ALTIN
    905.206
  • BIST100
    2458.72
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Akılalmaz olay! Koyunlar araziye girdi çıkan tartışmada kan aktı
Güncel

Akılalmaz olay! Koyunlar araziye girdi çıkan tartışmada kan aktı

Elâzığ'ın Karakoçan ilçesi Çanakçı köyünde arazisine giren koyun sürüsüne müdahale eden muhtar Fahrettin Yıldırım (50), çıkan tartışmada çoban tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili jandarma 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde 2 tabanca ve 2 ruhsatlı tüfek ele geçirildi.

DHA7 Mayıs 2022 Cumartesi 16:19 - Güncelleme:
ABONE OL

Olay, öğle saatlerinde Karakoçan ilçesi Çanakçı köyünde meydana geldi. Köy muhtarı 8 çocuk babası Fahrettin Yıldırım'ın arazisine koyun sürüsü girdi. Yıldırım, koyunlara müdahale ederken, adı öğrenilemeyen sürünün çobanıyla aralarında tartışma çıktı. Tartışma silahlı kavgaya döndü. Çoban, üzerinde taşıdığı tabancayla Yıldırım'a ateş etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Yıldırım'ın yardımına koşan Ekrem İnce (30) ve akrabası Mehmet Barış Yıldırım (40) da vuruldu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yıldırım, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tunceli'den kalkan askeri helikopterle, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Yıldırım, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili jandarma 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde 2 tabanca ve 2 ruhsatlı tüfek ele geçirildi.

Ekrem İnce ve Mehmet Barış Yıldırım'ın hastanedeki tedavileri devam ederken, jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

  • Arazi
  • cinayet

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.