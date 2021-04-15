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  • Akılalmaz olay! Tarlada çalışırken eşini tüfekle vurarak öldürdü ardından intihara kalkıştı
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Akılalmaz olay! Tarlada çalışırken eşini tüfekle vurarak öldürdü ardından intihara kalkıştı

Samsun'da Mehmet Örenç (51), tarlada çalışırken eşi Selma Örenç'i (51) tüfekle vurarak öldürüp intihara kalkıştı. Başından ağır yaralanan Örenç, hastanede tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA15 Nisan 2021 Perşembe 14:44 - Güncelleme: 15 Nisan 2021 Perşembe 14:44
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Olay, sabah saatlerinde Salıpazarı ilçesi Bereket Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Mehmet Örenç, birlikte tarlada çalıştığı eşi Selma Örenç'e tüfekle ateş etti. Önenç, ardından silahı kendi başına dayayarak tetiği çekti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Selma Örenç'in hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet Örenç ise Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Örenç, buradaki ilk müdahalenin ardından da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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