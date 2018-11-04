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Akılalmaz ölüm! Piknik kabusa döndü

Uşak'ta eğlenmek için pikniğe giden arkadaşların yaşadıkları kabusa döndü. Yaşanan akıl almaz kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

  • İHA
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Olay Uşak merkez Göğem Göleti piknik alanında meydana geldi.Fahrettin Koç, İsmet Ünoğlu ve Fadime İşgören isimli arkadaşlar piknik yapmak için göl kenarına 64 S 0425 plakalı minibüsle geldiler. 
 
Geldikleri minibüsün önünde oturan arkadaşlar, Fadime İşgören'in bir ara park halindeki aracı hareket ettirmesi sonucu minibüs kontrolden çıkarak 2 arkadaşının üzerine gitmeye başladı.
 
Fahrettin Koç hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanırken, İsmet Ünoğlu (31) araç altında kalarak feci şekilde olay yerinde can verdi. 
 
Olay ile ilgili Uşak Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde gerekli inceleme yapılmasının ardından hayatını kaybeden Ünoğlu'nun cansız bedeni adli tıp morguna gönderildi.Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. 
 

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