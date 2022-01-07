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Akılalmaz vahşet! Yunusu kurşunlayarak öldürdüler

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, sahile vuran yunusun kurşunlanarak öldürüldüğü belirlendi.

DHA7 Ocak 2022 Cuma 16:34 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 16:34
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Darıca Bayramoğlu Mahallesi Balyanoz Koyu'nda görev yapan Darıca Belediyesi'nin güvenlik görevlileri, kıyıya vuran yunusu fark etti.

Güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine gelen Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı Hayvan Sağlığı ve Refahı Ekibi, yaptıkları incelemede yunusun gövdesinde kurşun izlerini fark etti.

Ekipler, yunusu kıyıya çekerek araca koyduktan sonra incelenmek üzere veteriner müdürlüğüne götürdü.

Üzerinde 3 kurşun yarası bulunan yunustan çıkarılacak olan kurşunların balistik inceleme için güvenlik güçlerine teslim edileceği belirtildi.

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