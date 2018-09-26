‘Akıllı böcek’ten algoritma dersi
TEKNOFEST’te ‘İnsanlık Yararına Teknoloji’ yarışmasında ‘Akıllı Böcek’ isimli robotla birinci olan ‘BigBang’ robot takımı, ana sınıfı ve ilkokul çağındaki çocukların algoritma kurma ve program hazırlama becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.
Türkiye’nin ilk havacılık,uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST’ten çıkan şampiyonlar, projeleriyle Türkiye’nin geleceğine yön vermeye hazırlanıyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden oluşan ‘BigBang’ robotik takımı, ana sınıfı ve ilkokul çağındaki çocukların algoritma kurma ve program altyapısının geliştirilmesi amacıyla ortaya çıkardıkları ‘Akıllı Böcek’’ isimli robotla TEKNOFEST’te birincilik ödülü aldı. İnsan yararına akıllı teknolojiler kapsamında birinciliği elde ettikleri için mutlu olduklarını anlatan Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Köse, kabiliyetli ve başarı düzeyleri yüksek farklı bölümlerdeki öğrencileri bir araya getirerek bu tür projelerde çalışmalarını sağladıklarını anlattı.
Öğrencilere arkadaş
Makine programı öğretim görevlisi ve proje danışmanı Dr. Hüseyin Yıldız, bu projeyle çok küçük yaşlardaki öğrenciler için robotik ve programlama, algoritma ve bilgisayarın daha verimli kullanımını sağlayacak bir robot, yardımcı ve arkadaş oluşturmaya çalıştıklarını ifade ederek, “Robotun mekanik, elektronik tasarımı ile Android ve bilgisayar tasarımının tamamını arkadaşlarımız yaptı. Bu da üniversitelerde bulunan arkadaşların aslında çok güzel işleri bir arada çalışarak başarılı olabileceklerinin çok önemli bir göstergesi” diye konuştu. Tasarladıkları robotun Arduino tabanlı ve 3D printer ile üretildiğini dile getiren Yıldız, “Akıllı Böcek” robotunun çalışmasını şöyle anlattı: “Robotun üzerinde 7 tuş var. Her tuşun ileri, geri, sağa ve sola gitmek gibi farklı görevleri var. Çocuklar, butonları kullanarak veya tasarladığımız Android programını kullanarak farklı algoritmaları kullanıp robotun hareket etmesini sağlıyorlar.”
Dışa bağımlılığı yok etmek elimizde
Öğrencilerden Emre Karabakla da eğitim teknolojileri üzerine çalıştıklarını anlatarak, böyle bir yarışma düzenlendiğini duyunca katılmaya karar verdiklerini söyledi. “Akıllı Böcek” robotunun, okul öncesi ve ilkokul çağındaki öğrencilere algoritma ve program altyapısını öğretme amacıyla ortaya çıktığına vurgu yapan Karabakla, “Üzerindeki butonu kullanarak programlayabiliyoruz. Okullarda telefon yoksa bilgisayardaki benzer bir programla kullanılabiliyor. Çocuklara similasyon altyapısını ve hata arama yapısını öğretmek için simülasyon kısmını da kurduk. Bu, geliştirildiği takdirde yazılım ve kodlamada dışa bağımlılığı yok edebiliriz” dedi.
Yapay zekalar yarıştı, Artificial Life kazandı
Festivalde liseden doktoraya farklı seviyedeki öğrenci gruplarının katıldığı Yapay Zeka Yarışması’na, yaşları 14 ila 17 arasında değişen lise öğrencilerinin bulunduğu Artificial Life grubu damga vurdu. Ekipteki Pertevniyal Lisesi’nden Ahmed Selim Üzüm, Üsküdar Amerikan Lisesi’nden Yiğit Alp Elmas, Avcılar Kozmos Yazılım Anadolu Lisesi’nden Mehmet Ali Peker ve Maltepe Şehit İlhan Varank Fen Lisesi’nden Ayça Bilgesu Güner mutluluğunu yakınlarıyla paylaştı.
NUN Okulları’ndan çifte başarı
TEKNOFEST İstanbul kapsamında düzenlenen roket yarışması ve insansız su altı araçları yarışmasında adını finale yazdırarak, her iki kategoride de başarı kazanan tek lise ise NUN Okulları Teknoloji Ekibi oldu. 129 takımın başvurduğu insansız su altı araçları yarışmasında 15 takım finale çıkmaya hak kazanırken, NUN Okulları Teknoloji Ekibi, yalıtım ve sızdırmazlık testini geçerek finale yükselen 6 takımdan biri oldu. Teknoloji-Tasarım Öğretmeni Eftal İnan, ekibin tamamının kız öğrencilerden oluştuğunu belirterek, bundan dolayı da ayrıca gururlandıklarını ifade etti. Teknoloji ekibinden Ayşe Sena Koçak da 36 saat gibi kısa bir sürede cihazlarını tamamladıklarını aktardı. Zeynep Sare Öztürk ise başarılarından duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Birlikte olunca her şeyin başarılabildiğini gördük. Arkadaşlarımızla bu proje için geceli gündüzlü çalıştık. Danışman öğretmenimiz emek olmadan başarıya ulaşamayacağımızı her seferinde yeniden hatırlattı” ifadelerini kullandı.
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