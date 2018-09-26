‘Akıllı böcek’ten algoritma dersi

Türkiye’nin ilk havacılık,uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST’ten çıkan şampiyonlar, projeleriyle Türkiye’nin geleceğine yön vermeye hazırlanıyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden oluşan ‘BigBang’ robotik takımı, ana sınıfı ve ilkokul çağındaki çocukların algoritma kurma ve program altyapısının geliştirilmesi amacıyla ortaya çıkardıkları ‘Akıllı Böcek’’ isimli robotla TEKNOFEST’te birincilik ödülü aldı. İnsan yararına akıllı teknolojiler kapsamında birinciliği elde ettikleri için mutlu olduklarını anlatan Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Köse, kabiliyetli ve başarı düzeyleri yüksek farklı bölümlerdeki öğrencileri bir araya getirerek bu tür projelerde çalışmalarını sağladıklarını anlattı.

Öğrencilere arkadaş

Makine programı öğretim görevlisi ve proje danışmanı Dr. Hüseyin Yıldız, bu projeyle çok küçük yaşlardaki öğrenciler için robotik ve programlama, algoritma ve bilgisayarın daha verimli kullanımını sağlayacak bir robot, yardımcı ve arkadaş oluşturmaya çalıştıklarını ifade ederek, “Robotun mekanik, elektronik tasarımı ile Android ve bilgisayar tasarımının tamamını arkadaşlarımız yaptı. Bu da üniversitelerde bulunan arkadaşların aslında çok güzel işleri bir arada çalışarak başarılı olabileceklerinin çok önemli bir göstergesi” diye konuştu. Tasarladıkları robotun Arduino tabanlı ve 3D printer ile üretildiğini dile getiren Yıldız, “Akıllı Böcek” robotunun çalışmasını şöyle anlattı: “Robotun üzerinde 7 tuş var. Her tuşun ileri, geri, sağa ve sola gitmek gibi farklı görevleri var. Çocuklar, butonları kullanarak veya tasarladığımız Android programını kullanarak farklı algoritmaları kullanıp robotun hareket etmesini sağlıyorlar.”