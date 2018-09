‘Akıllı böcek’ten algoritma dersi

Yapay zekalar yarıştı, Artificial Life kazandı

Festivalde liseden doktoraya farklı seviyedeki öğrenci gruplarının katıldığı Yapay Zeka Yarışması’na, yaşları 14 ila 17 arasında değişen lise öğrencilerinin bulunduğu Artificial Life grubu damga vurdu. Ekipteki Pertevniyal Lisesi’nden Ahmed Selim Üzüm, Üsküdar Amerikan Lisesi’nden Yiğit Alp Elmas, Avcılar Kozmos Yazılım Anadolu Lisesi’nden Mehmet Ali Peker ve Maltepe Şehit İlhan Varank Fen Lisesi’nden Ayça Bilgesu Güner mutluluğunu yakınlarıyla paylaştı.

NUN Okulları’ndan çifte başarı

TEKNOFEST İstanbul kapsamında düzenlenen roket yarışması ve insansız su altı araçları yarışmasında adını finale yazdırarak, her iki kategoride de başarı kazanan tek lise ise NUN Okulları Teknoloji Ekibi oldu. 129 takımın başvurduğu insansız su altı araçları yarışmasında 15 takım finale çıkmaya hak kazanırken, NUN Okulları Teknoloji Ekibi, yalıtım ve sızdırmazlık testini geçerek finale yükselen 6 takımdan biri oldu. Teknoloji-Tasarım Öğretmeni Eftal İnan, ekibin tamamının kız öğrencilerden oluştuğunu belirterek, bundan dolayı da ayrıca gururlandıklarını ifade etti. Teknoloji ekibinden Ayşe Sena Koçak da 36 saat gibi kısa bir sürede cihazlarını tamamladıklarını aktardı. Zeynep Sare Öztürk ise başarılarından duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Birlikte olunca her şeyin başarılabildiğini gördük. Arkadaşlarımızla bu proje için geceli gündüzlü çalıştık. Danışman öğretmenimiz emek olmadan başarıya ulaşamayacağımızı her seferinde yeniden hatırlattı” ifadelerini kullandı.