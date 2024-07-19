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  • İzmir'de akıma kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin gözaltı kararı verilen 5 kişiden 3'ü yakalandı
Güncel

İzmir'de akıma kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin gözaltı kararı verilen 5 kişiden 3'ü yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin 5 şüphelinin daha olayda ihmalinin olduğu belirlenerek gözaltı talimatı verildiği, bunlardan 3'ünün yakalandığı ifade edildi.

AA19 Temmuz 2024 Cuma 14:05 - Güncelleme:
İzmir'de akıma kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin gözaltı kararı verilen 5 kişiden 3'ü yakalandı
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Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Dün sevk edildikleri hakimlikçe 14 şüpheli hakkında tutuklama, 7 şüpheli hakkında ev hapsi, 6 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı verilen kararın detayları da ortaya çıktı.

"Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanan şüpheliler arasında İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı, İZSU Kanalizasyon Dairesi Güney Şube Müdürü, Gdz Metropol Bölge Yöneticisi, Arıza Onarım Müdürü ve İşletme Teknik Şefi ile Argan Mühendislik şirketinin sahibi de bulunuyor.

5 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Dosya kapsamında bilirkişi raporuna göre 5 şüphelinin daha olayda ihmalinin olduğu belirlenerek gözaltı talimatı verildiği, bunlardan 3'ünün yakalandığı, 1 kişinin kanser tedavisi gördüğü, 1 kişinin ise yurt dışında olduğu belirtildi.

Soruşturmada daha önce gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin de arandığı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Deniz ve Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, soruşturma kapsamında gözaltı talimatı verilen 35 şüpheliden 33'ü yakalanmış, 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Gözaltındaki 27 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, 14'ü tutuklanmıştı.

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