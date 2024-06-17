Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! Gümrüklerde kontroller sağlanıyor

Uzun ve yorucu yolculuğun ardından Edirne'deki sınır kapılarından yurda giriş yapan gurbetçiler, işlemlerinin ardından memleketlerinin yolunu tutuyor.

İsveçten gelen Yusuf İzgi, AA muhabirine, ana vatana gelmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Bayramı geçirmek için ailesiyle Konya'ya gideceğini belirten İzgi, "Çok mutluyuz, Allah'a şükürler olsun vatanımıza geldik. Tatilde aileimizi ziyaret edeceğiz, dostlarımızla zaman geçireceğiz. Çok sevinçliyiz. 25 yıldır gurbetteyiz. Türkiye'ye her geldiğimizde çok farklı duygular yaşıyoruz. Türk bayrağını görünce hissettiklerimiz anlatılamaz." dedi.

"VATANA GELMEK ÇOK BAŞKA BİR ŞEY"

Avusturya'dan gelen Muammer Kocaoğlan ise bayram bitmeden memlekete ulaşmak için hızlı şekilde yola çıktıklarını ifade etti.

Mutlu olduğunu dile getiren Kocaoğlan, "Vatana gelmek çok başka bir şey. Edirne'ye gelip camiyi görünce insanın gözleri doluyor, vatan bir başkadır. Bayram namazını kılıp yola çıktık, çok şükür Türkiye'ye vardık." diye konuştu.

Dede İltaş da memleketi Ankara'ya gidip ailesiyle bayramlaşmak için sabırsızlandığını belirtti.

Türkiye'de olmanın huzurunu yaşadığını vurgulayan İltaş, "Toprağımızı görünce insan değişiyor. Bayramın ilk gününü kaçırdık ama inşallah akşama evde olacağım. Türkiye'de bayrağı görünce tüm yorgunluk ve sıkıntılarımız bitiyor." ifadelerini kullandı.

Almanya'dan gelen Ali Yıldırım da memleket hasretini gidereceklerini kaydetti.

VALİ SEZER KAPIKULE'DE VATANDAŞLARLA VE GÜMRÜK PERSONELİYLE BAYRAMLAŞTI

Edirne Valisi Yunus Sezer, Kapıkule Sınır Kapısı'nda görevli gümrük personeli ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Türkiye'ye gelen ve yurt dışına çıkış yapan vatandaşlarla sohbet eden Vali Sezer, güven ve huzur içinde bir bayram geçirilmesi temennisinde bulundu.