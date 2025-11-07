Akın Gürlek ve eşini hedef göstermişti… “PiyasaTürkiye”nin sahibi Peküs yakalandı

"PiyasaTurkiye" rumuzlu sosyal medya hesabının kullanıcısı Emrah Peküs'ün Siirt'te gözaltına alındığını bildirdi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "PiyasaTurkiye" rumuzlu X sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımlara ilişkin "TMK 6" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, bahse konu sosyal medya hesabının kullanıcısının Emrah Peküs olduğunun tespit edildiği belirtildi. Peküs'ün, Siirt'te yapılan çalışma neticesinde yakalandığı bilgisi verildi.