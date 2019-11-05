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Akıncı davasında tahliye edilen generallere yeniden tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada, aralarında generallerin de olduğu tahliye edilen 5 sanık hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı.

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Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince 12 Ekim'de görülen duruşmada tahliye edilen sanıklar hakkında, Cumhuriyet Savcısı Adnan Gümüş'ün yaptığı itiraz, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, söz konusu tarihte tahliye edilen eski Eskişehir Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı Kurmay Başkanı tümgeneral Suat Murat Semiz, eski Konya 3. Ana Jet Üs Komutanı tümgeneral Haluk Şahar, eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Lojistik Komutanlığı Uçak Sistemleri Yönetim Daire Başkanı tuğgeneral Murat Yalçınel, eski Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı Harekat Başkanı albay Abdurrahman Arslan ile dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın emir subaylığına vekaleten bakan sanık eski yüzbaşı Temel Karagöz'ün yeniden tutuklanmasına karar verildi.

Sanıklar hakkında isnat edilen suçlamaların, somut delillere dayandığı ifade edilen mahkeme kararında, ayrıca şu ifadeler yer aldı: "İncelenen bilgi ve belgelere göre suçu vasıf ve mahiyeti, somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesinin mevcut olduğu, sanıkların kaçma ve delilleri karartma şüphesinin bulunduğu, ön görülen cezanın üst sınırı, tutuklulukta geçirilen süre ve tüm dosya kapsamı nazara alınarak cumhuriyet savcısının itirazının kabulü ile Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince verilen tahliye kararının kaldırılarak, sanıklar hakkında tutuklanmalarına yönelik yakalama müzekkeresi çıkarılmasına karar verilmiştir."

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