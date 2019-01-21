FETÖ darbesinin sivil yöneticilerine 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
Akıncı Üssü davasında mütalaa açıklandı: Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Akıncı Üssü davasında mütaalasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, darbe girişimini yöneten sivil imamlar Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Hakan Çiçek ve Harun Biniş'in 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Söz konusu 4 sanık için ayrıca başka suçlardan da hapis cezası istendi.
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