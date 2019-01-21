FETÖ darbesinin sivil yöneticilerine 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Akıncı Üssü davasında mütaalasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, darbe girişimini yöneten sivil imamlar Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Hakan Çiçek ve Harun Biniş'in 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Söz konusu 4 sanık için ayrıca başka suçlardan da hapis cezası istendi.