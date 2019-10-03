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Akıncı Üssü davasında çarpıcı detay! 'Asena-02' çağrı adıyla...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

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Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, Adana İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda görevli sanık eski pilot teğmen Eyüp Bahadır Pekince savunma yaptı.

15 Temmuz'da evinde istirahat halindeyken, filo komutanı Orçun Kuş binbaşının arayıp çağırması üzerine üsse gittiğini anlatan Pekince, hafta sonu terörle mücadele harekatı yapılacağının da önceden söylendiğini fakat akşam bir uçuş beklemediğini bildirdi.

Filo komutanı aradığı için kıyafetlerini giyip üsse geçtiğini belirten Pekince, terörle mücadele harekatı yapılacağı için hafta sonu Ankara'da bir yakınının düğününe gitmeyi de ertelediğini aktardı.

Pekince, "Asena-02" çağrı adıyla kalkış yapıldığını ve o gece iki uçağa yakıt ikmali gerçekleştirildiğini bildiğini, yedek yardımcı pilot olduğu için uçuşta hiçbir sorumluluğu ve yetkisi bulunmadığını öne sürdü.

Uçuş yapılmadan önce kulenin de gereken izinleri verdiğini ve her şeyin normal seyrinde olduğunu savunan Pekince, kalkış yaptıkları 21.43 itibarıyla darbe girişimine yönelik herhangi bir mevzudan haberdar olmadığını iddia etti.

Pekince, indikten sonra filodaki televizyondan köprülerin kapatıldığını ve kalkışmaya dair haberleri görünce şok geçirdiğini ileri sürerek, olayları idrak etmeye çalıştığını savundu.

Daha sonra ifade vermek üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne geçtiklerini, burada gözaltına alındıktan sonraki süreçte de tutuklandığını bildiren Pekince, "Benim hain 15 Temmuz darbesiyle hiçbir ilgim yoktur." diyerek, suçlamaları kabul etmedi.

Pekince, tahliyesini ve beraatini istedi.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

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