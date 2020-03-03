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Rejim uçaklarının düşürülmesinin perde arkası ortaya çıktı: ''Akıncılar'' filo geçit vermedi

Esad rejim güçlerinin hava saldırısında 34 askerimiz şehit olmuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri anında harekete geçerek rejime ağır darbe vurdu. Rejime ait 2 savaş uçağı düşürüldü. Suriye rejimine ait bomba yüklü iki savaş uçağının düşürüldüğü hava harekâtının detayları ortaya çıktı.

03 Mart 2020 Salı 08:23 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 08:31

Zalim Esed rejimine ağır darbe vuruluyor. Bahar Kalkanı Harekatı'nda 2 bin 557 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Rejime ait 2 uçak da düşürüldü. Esad rejimine ait SU-24 model uçakların düşürüldüğü operasyonun detayları da ortaya çıktı.

AKINCILAR FİLO İKİNCİ KALLEŞ SALDIRIYA GEÇİT VERMEDİ

Bahar Kalkanı Harekâtı kapsamında Suriye rejimine ait bomba yüklü iki savaş uçağının düşürüldüğü hava harekâtının detaylarına Sabah ulaştı. SU-24 model rejim uçaklarının 34 askerimizin şehit olduğu saldırıya benzer şekilde birliklere doğru yönelmesiyle İncirlik'ten kalkan uzun mesafedeki hedefleri görebilme kabiliyetine sahip radar ve Amraam füzeleriyle donatılan "Akıncılar" filoya ait iki F-16 tarafından vurulduğu ortaya çıktı. Uçakların düşürülmesiyle Türk askerine yapılacak saldırının önlendiği öğrenildi.

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