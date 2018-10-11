Akıncı'yı arayanlara 'çok özel bir görev var' demişler

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili davaya tanık beyanlarının alınmasıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar ve yakınlarıyla müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Tanık sıfatıyla ifade veren Tümgeneral Göksel Kahya, olay akşamı evinde bulunduğu sırada kendisini arayan bir albayın havada uçakların uçtuğunu söylediğini, bir süre sonra görüştüğü Orgeneral Atilla Gülan'ın da havada kaç tane uçak olduğunu sorduğunu beyan etti.

İlerleyen saatlerde Gülan'ın kendisini dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı olan emekli Orgeneral Abidin Ünal ile görüştürdüğünü anlatan Kahya, Ünal'ın kendisine karargaha giderek emekli Tümgeneral Cevat Yazgılı'ya destek vermesi emrini verdiğini bildirdi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahına giderken yolda tankların bulunduğunu, savaş uçaklarının uçtuğunu ve silah seslerinin geldiğini anlatan Kahya, kışla önüne ulaştığında nizamiye nöbetçileri tarafından içeri alınmadığını söyledi.

Yazgılı'yı arayarak durumu bildirdiğini ve beklemeye başladığını dile getiren Kahya, ulaşabildiği astlarına Ünal'ın, uçakların uçurulmaması ve Eskişehir'deki Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nin (BHHM) emirlerine uyulması talimatını ilettiğini ifade etti.

Kahya, sabah saatlerinde darbe girişiminin bastırılmasının ardından görev yerine geçerek mesaisine devam ettiğini açıkladı.

"Çok özel bir görev"

Olay tarihinde Hava Kuvvetleri Lojistik Komutanlığında yarbay rütbesiyle görev yapan tanık Murat Zorlukol, olay akşamı savaş uçaklarının uçuşu üzerine daha önceden tanıdığı bir astsubayı aradığını ve neler olduğunu öğrenmeye çalıştığını dile getirdi.

Akıncı Üssü'nde görevli astsubaydan, uçuş yapan uçaklar kadar da yerde uçuşa hazır halde bekleyen uçak olduğu bilgisini aldığını aktaran Zorlukol, faaliyetin maksadını öğrenmeye çalıştığı astsubayın kendisine bilgi vermeyerek, "Israrcı olmayın komutanım, detay veremem. Çok özel bir görev var." dediğini beyan etti.

Zorlukol, bundan bir süre sonra sözde sıkıyönetim emirlerinin görev yerine mesajla iletildiğini darbe girişimi olduğunu anladığını ifade ederek, bundan sonra başta Kayseri ve Diyarbakır'dan uçakların kalkmaması için çaba sarfettiğini ve amirlerine bilgi verdiğini söyledi.