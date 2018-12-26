AKİS ve DerinGörü ilk kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kullanılacak

Kurum binalarındaki turnike geçiş sistemlerinde kullanılan kartların, kolayca kopyalandığını tespit eden TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) önemli bir çalışmaya imza attı. TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, “Terörle Mücadelede Yeni Oyuncu: Yapay Zeka” panelinde, AKİS Akıllı Kart İşletim Sistemi ve DerinGörü anlattı.

Mantar, panelin ardından sistemin detaylarını paylaştı. “Türkiye’de kartlı geçiş sistemlerinin çoğunluğunun hiçbir güvenliği yoktur” diyen Mantar, AKİS ve Deringörü’n çıkış sürecini şöyle anlattı: “Kritik bir kurumumuz bize müracaat etti. İnternetten 50 dolarlık bir cihaz satın alarak, istenilen kartları kopyalayabiliyorsunuz ve o turnikeyi rahatlıkla geçebiliyorsunuz. Zaten o kartların içerisindeki işletim sistemlerinin yabancı olduğunu unutmamak lazım. Bunun üzerine daha önce elektronik kimlikler için geliştirdiğimiz işletim sistemimiz vardı, bu işletim sistemini devreye aldık. Kartın içerisindeki işletim sistemi TÜBİTAK tarafından yerli olarak geliştirildi. AKİS bilet. Bu kriptoludur. Sistemin prototipini yaptık. TÜBİTAK BİLGEM’de de kurduk, kullanıyoruz. Tüm Türkiye’ye yaygınlaştırılabilecek bir potansiyele sahip. Bunu kullanacak ilk yer de Cumhurbaşkanlığı olacak.”

İki aşamalı güvenlik

Sistemde kullanılacak akıllı kartların başkaları tarafından kullanımını engellemek için de sisteme yüz tanıma özelliği entegre edildi. DerinGörü ile eşleştirerek yüz tanıma yapılacak ve çift kademeli bir güvenlik sağlanacak. Sistemin en büyük özelliklerinden biri ise, hiçbir yavaşlama olmayacak. Sistemler eş zamanlı çalışarak turnikeden geçişlere izin verilecek.

(Milliyet)