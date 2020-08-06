İSTANBUL 29°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Ağustos 2020 Perşembe / 16 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3027
  • EURO
    8,6692
  • ALTIN
    484.208
  • BIST100
    1044.88
Güncel

Akkuyu NGS'de bir adım daha tamamlandı

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) güç ünitelerinde kullanılacak yakıt yükleme makinelerinin temini için Merkezi Tasarım ve Teknoloji Enstitüsü (CPTI AŞ) ile sözleşme imzalandı.

AA06 Ağustos 2020 Perşembe 16:43 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 16:51
ABONE OL

Rusya Devlet Atom Enerji Kurumundan yapılan açıklamaya göre, CPTI AŞ, Akkuyu NGS'deki her bir güç ünitesi için yakıt yükleme makinesi tedarik edecek ve ekipmanın kurulumu ile kalibrasyon denetimini gerçekleştirecek. Ekipmanların üretimi ise Rusya'da yapılacak.

Bir güç ünitesinin faaliyeti sırasında nükleer yakıtı yüklemek ve kullanılmış yakıtın yeni yakıt düzenekleriyle değiştirilmesi için tasarlanan yakıt yükleme makinesinin ağırlığı montajı tamamlandığında yaklaşık 55 tonu bulacak.

Akkuyu NGS'nin birinci ünitesi için üretilecek olan yakıt yükleme makinesinin teknik proje çalışmalarını ve üretim için gerekli tasarım dokümanlarını hazırlama sürecini başlatan CPTI AŞ'nin, ilk makine tedariğini 2022'de yapması öngörülüyor.

Kalan güç ünitelerine ait ekipmanların tedarik işlemlerinin 2025'te tamamlanması planlanıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.