Akkuyu NGS'nin ilk ünitesi yıl sonuna kadar devreye girecek

Romanets, AA muhabirine, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS'deki çalışmaları anlattı.

Tüm ünitelerinde çalışmaların eş zamanlı olarak devam ettiği projenin en aktif aşamasında olduğunu kaydeden Romanets, "Sahaya her gün 25 binin üzerinde işçi giriş yapıyor. Çalışmalarımız 7/24 devam ediyor." dedi.

Romanets, projede bu yıl iki kilit aşamanın tamamlandığını belirterek, "Birincisi, nisan ayında sahaya taze nükleer yakıtın sevk edilmesiydi. Taze yakıtın sahaya getirilmesi, Türkiye'nin Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümünde nükleer ülke statüsünü kazanmasını sağlayan önemli aşamalardan biriydi." diye konuştu.

Taze yakıtın sahaya sevk edilmesi için oldukça kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildiğini vurgulayan Romanets, yakıtın Rusya'dan Türkiye'ye sevki için ilgili izinlerin alındığını, yakıtın taşınması için özel sertifikalandırma süreçlerinin tamamlandığını ve yakıtın depolanması için altyapının hazır hale getirildiğini söyledi.

Romanets, ikinci kilit aşamanın ise Akkuyu NGS'de çalışacak personelin eğitim alacağı simülatör merkezinin 29 Ekim'de açılması olduğunu ifade etti.

Sahada devam eden inşaat sürecine de değinen Romanets, "İçinde bulunduğumuz süre içerisinde birinci güç ünitesindeki genel inşaat çalışmalarının tamamlanıp, yıl sonuna doğru devreye alma aşamasına geçmiş olacağız. Tüm bu süreçlerin geride bırakılması, güç ünitesinin güvenli bir şekilde işletme aşamasına geçmesine hazır hale getirilmesini ifade etmekte." dedi.

Dmitry Romanets, santralin işletmeye alınması için toplam 560 yapının tamamlanması gerektiğine dikkati çekerek, "Birinci güç ünitesinde, ilk üretim için 158 yapının hazır hale getirilmiş olması gerekiyor. Bunların neredeyse tümünde inşaat çalışmaları tamamlanmış durumda. Kabloların döşenmesi, elektrik hatlarının bağlanması, boru hatlarının döşenmesi gibi çalışmalar devam etmekte." diye konuştu.

"TAMAMLANAN ÇALIŞMALAR, PROJE TAKVİMİNE UYGUN İLERLEDİĞİMİZİ GÖSTERİYOR"



Türkiye ile Rusya arasında imzalanan hükümetler arası anlaşma kapsamında, bir güç ünitesinin inşaat lisansının alınmasını takip eden 7 sene içerisinde işletmeye alınması gerektiğini kaydeden Romanets, şöyle devam etti:

"İlk güç ünitesi için inşaat lisansını Nisan 2018'de aldığımızı dikkate alırsak, ilk üniteyi 2025'te işletmeye almamız gerekir. Ancak birçok ulustan oluşan güçlü bir ekip olarak bu tarihi öne almak için her türlü gayreti sarf ediyoruz. 2018'de inşasına başlanan ilk güç ünitesinde inşaat çalışmaları bir gün bile durdurulmadı. Sadece saha içinde değil aynı zamanda saha dışındaki ekipman ve malzeme üretimi yapan üreticilerimizde de çalışmalar hiç durmadı. Dolayısıyla bütün bu ekiplerin uyumlu çalışması sayesinde inşaat takvimine tam olarak uyulmasını sağlayacağımıza eminiz."

Romanets, ilk ünitenin devreye alınması kapsamında reaktör binasında birçok teknolojik işlem yapıldığını belirterek, mevcut durumda türbinin montajı ile ilgili çalışmaların başladığını ve belirlenen süre içerisinde tamamlanması gerektiğini dile getirdi.



Bu süreçte, kıyı pompa santrali olarak ifade edilen yapılara ilk suyun verilmesi ve basıncın kontrol edilmesi çalışmalarının da tamamlanacağını aktaran Romanets, "Bu işlemlerin zamanında yapılması, genel anlamda proje takvimine uygun olarak ilerlemekte olduğumuzu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Romanets, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefinde Akkuyu NGS'nin önemli bir konuma sahip olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:



"Akkuyu NGS'nin dört güç ünitesinin de işletmeye geçmesiyle 18 milyon ton emisyon salımı önlenmiş olacak. Diğer bir ifadeyle, Akkuyu NGS tek başına Türkiye'nin net sıfır emisyon hedefinin yüzde 17'sini karşılamış olacak. Bu nedenle Akkuyu NGS inşaatının tamamlanıp işletmeye alınması Türkiye'nin 2053 hedefine erişmesinde önemli bir rol oynayacaktır."

AKKUYU NGS, TÜRKİYE'NİN ELEKTRİK TALEBİNİN YÜZDE 10'UNU KARŞILAYACAK



Türkiye ile Rusya arasında 12 Mayıs 2010'da imzalanan hükümetler arası anlaşma kapsamında Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesinde yapımı sürdürülen Akkuyu NGS, her biri 1200 megavat kapasiteli 4 reaktörden oluşuyor.

Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan santralin, tam kapasite devreye girdiğinde Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu tek başına karşılaması öngörülüyor.

Akkuyu NGS'nin 60 yıl olarak planlanan işletme ömrünün ise 20 yıl daha uzatılma imkanı bulunuyor.