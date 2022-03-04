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Akkuyu Nükleer A.Ş'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'a bağlı olarak Türkiye'de inşası devam eden Akkuyu NGS projesini hayata geçiren Akkuyu Nükleer A.Ş. ile Dünya Nükleer Operatörler Birliği (DNOB) Moskova Merkezi arasında anlaşma imzalandı.

IHA4 Mart 2022 Cuma 10:48 - Güncelleme: 4 Mart 2022 Cuma 10:48
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Anlaşma, taraflar arasında birleşik bir bilgi ve uzman havuzu oluşturulması, nükleer santralleri işletme deneyiminin güçlendirilmesi ve güvenlik açısından önemli güncel operasyonel konularında bilgi alışverişi için iş birliği koşullarının tanımlanmasını öngörüyor.

Anlaşma ile karşılıklı uzman, danışmanlık ve mühendislik desteği yoluyla Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) nükleer güvenliğinin ve güvenilirliğinin sağlanmasına katılımın yanı sıra personelin, NGS alanının ve çevrenin de korunması amaçlanıyor. DNOB Moskova Merkezi tarafından oluşturulan bilgi havuzu, katılımcılarının faaliyetlerini geliştirmek için günlük olarak birbirleriyle uzman etkileşimine girmelerini sağlıyor.

"Anlaşma, dünya çapında işletmeci kuruluşlarla yakın çalışmalar yürütmemizi sağlayacak"

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Küresel nükleer topluluğun bir parçası olmak, meslektaşlarımızın tüm operasyonel deneyimlerini derinlemesine incelemek ve uygulamak bizim için önemlidir. İmzalanan anlaşma, dünya çapında işletmeci kuruluşlarla yakın çalışmalar yürütmemizi sağlayacak. Projedeki faaliyetler, Türk mevzuatına ve uluslararası standartlara uygun şekilde, tüm güvenlik gerekleri göz önünde bulundurularak yürütülmektedir. DNOB ile operasyonel konulardaki hızlı bilgi alışverişi, projede gelişmiş güvenlik ilkelerinin uygulanmasının bir diğer önemli garantisi olacaktır" dedi.

DNOB Moskova Merkezi Direktörü Vasily Aksenov da, "İnşaat ve işletme konusunda deneyim alışverişi, DNOB'un asıl misyonu olan NGS güvenliğini ve güvenilirliğini sağlanmakta en etkili araçtır. Her bir işletme kuruluşunun deneyimi eşsiz ve değerlidir. NGS işleten tüm kuruluşların operasyonel konularda hızlı bilgi alışverişinde bulunması için tek bir platform sağlıyoruz" diye konuştu.

Akkuyu Nükleer A.Ş. 20 Haziran 2019 tarihinden bu yana DNOB'nın üyesi olma özelliğini taşıyor.

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