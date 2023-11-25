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Güncel

Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak

Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılaması öngörülen Mersin'in Gülnar ilçesindeki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışmalar devam ediyor.

AA25 Kasım 2023 Cumartesi 16:57 - Güncelleme:
Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak
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Türkiye ile Rusya arasında 12 Mayıs 2010'da imzalanan hükümetler arası anlaşma kapsamında yapımı sürdürülen Akkuyu NGS, her biri 1200 megavat kapasiteli 4 reaktörden oluşuyor.

Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan santralin, tam kapasite devreye girdiğinde Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu tek başına karşılaması öngörülüyor.

Çalışmaların hızla sürdüğü Akkuyu NGS'nin öngörülen takvimde devreye alınması planlanıyor.

Öte yandan, Akkuyu NGS'deki son gelişmelerin ve proje detaylarının anlatılması için Akkuyu Nükleer AŞ'nin YouTube kanalı üzerinden "Açık Kapı Günü" etkinliği düzenlendi.

Programa konuk olan Akkuyu Nükleer AŞ İnşaat Müdür Yardımcısı Dmitry Romanets, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi, vatandaşların sorularını yanıtladı.

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva'nın da görüntülü mesaj gönderdiği programda, Akkuyu NGS'de çalışan Türk mühendisler projeye ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaştı.

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