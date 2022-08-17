Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde türbin yoğuşturucusunun kurulumuna başlandı

Yoğuşturucu, 10'dan fazla önceden birleştirilmiş parçadan oluşuyor. Bu parçalar arasında, 4 bölümden oluşan ve 42 ton ağırlığında olan yoğuşma tahliye hattı da yer alıyor. Yoğuşma tahliye hattı sayesinde kullanılan buhar tahliye ediliyor. Yoğuşma tahliye hattının kurulumu ile kaynak hazırlığını kapsayan ve toplamda 32 gün sürmesi planlanan montajın ilk aşaması tamamlandı. Yoğuşturucu, montajı bitirildiğinde 25 metre uzunluğa, 16 metre genişliğe ve 17 metre yüksekliğe sahip olacak. Yapının ağırlığı ise bin tonu aşacak.

Bölümün kaynak işlemleri yaklaşık 10 gün boyunca devam edecek. Bu sürecin ardından alt ve orta bölümlerin kurulumu için yardımcı yapıların montajı gerçekleştirilecek. Türbin yoğuşturucusunun montajı, uzman personeller tarafından yapılacak.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Birinci ünitenin türbin bölümünde önemli bir operasyon başlıyor. Termal ve mekanik ekipmanın kurulumunda yer alacak tüm inşaatçılara ve uzmanlara başarılar diliyor, hepsini şimdiden tebrik ediyorum. Bu aşama, türbin adasının inşasında hayati bir önem taşıyor. Sonrasında türbin jeneratör setinin ana ekipmanının kurulumu yapılacak. Sahadaki inşaat işleri ve ekipman montajı, haftanın 7 günü, günün her saati vardiyalar halinde kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Profesyonel inşaatçılar, montajcılar, kaynakçılar ve diğer uzmanlardan oluşan ekipler, yoğun bir tempoda emek vererek iyi koordine edilmiş bir ekip çalışması sergiliyorlar."

Türbin yoğuşturucusu, Rosatom'un yakıt ve enerji kompleksi işletmeleri için son derece karmaşık ısı değişim ekipmanlarının üretiminde uzmanlaşmış, nükleer ve termal enerji santralleri, petrol ve gaz endüstrisi ile gemi yapımı görevlerini yürüten makine inşa tesisi olan ZiO Podolsk tarafından üretildi.

Birinci güç ünitesinin türbin binasında türbin ünitesinin kurulumu için temel betonlama işlemleri bu yılın haziran ayında tamamlanmıştı. Temel gerekli sağlamlığı kazandıktan sonra uzmanlar gömülü parçaların kurulumunu gerçekleştirerek türbin yoğuşturucu bileşenlerinin montajına devam ediyorlar. İlerleyen dönemde buraya bir türbin tesisi kurulacak.

Akkuyu NGS sahasındaki inşaatın tüm aşamaları, bağımsız yapı denetim kuruluşları ve ulusal düzenleyici olan Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tarafından yakından denetlenmeye devam ediyor.